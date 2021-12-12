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США. МЛС

В МЛС болельщик бросил бутылку в лицо футболисту

12 Декабря 2021 • 00:32 Комментировать

По состоянию на данную минуту проходит поединок плей-офф МЛС между «Портландом» и «Нью Йорк Сити». Гости поля в первом тайме открыли счет, после чего побежали радоваться к кромке поля.

Во время празднования болельщики начали бросать с трибун бутылки с водой - в конечном итоге одна из них прилетела в лицо полузащитнику Хесусу Медине. Правда, футболист уже буквально через пару минут был готов продолжить поединок.

Напомним, что подобный инцидент недавно случился во французском чемпионате, в ходе которого пострадал Димитри Пайе. Тогда встречу между «Лионом» и «Марселем» приостановили на полчаса, а вот в Америке справились куда быстрее.

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МЛС
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