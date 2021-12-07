«Обязательно наличие темнокожих специалистов на спортивной должности»: в МЛС ввели новые правила

Руководство МЛС решило внести некие правки в регламент регистрации сотрудников футбольных команд. В частности, были осуществлены изменения в политике трудоустройства кандидатов на спортивные должности.

Таким образом, теперь каждый клуб должен нанять на работу одного или более темнокожих специалистов. В Америке считают, что подобные нововведения помогут избежать проблем с отсутствием возможности для карьерного роста для представителей другой расы или различного рода меньшинств.

Более того, за несоблюдение нового регламента клубам грозит штраф. Например, за первое нарушение будут выписаны санкции на сумму в 50 тысяч долларов. Стоит уточнить, что политика будет действовать на всех уровнях, начиная от молодежного первенства.