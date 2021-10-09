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США. МЛС

​В США установлен рекорд – на поле вышел 13-летний футболист

09 Октября 2021 • 17:32 Комментировать

Аксель Кей вошёл в историю США, став самым молодым футболистом, который сыграл на профессиональном уровне.  Об этом на своих страницах сообщает популярный портал Goal.com. Кей вышел на замену в игре «Реал Монаркс» против «Колорадо-Спрингс» во втором по уровню футбольном дивизионе США. На момент выхода на поле Акселю было 13 лет и 282 дня.

Стоит отметить, что «Реал Монаркс» является резервной командой «Реала Солт-Лейк», выступающего в МЛС, то есть в элитном дивизионе страны.

Добавим, что матч между «Реал Монаркс» и «Колорадо-Спрингс» в ночь с пятницы на субботу завершился нулевой ничьей.

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Евро-Футбол.Ру,
Аксель Кей
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