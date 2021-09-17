Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 191 Комментарии
США. МЛС

Игуаин приостановит карьеру

17 Сентября 2021 • 17:59 Комментировать
Интер Майами
...
Нью-Йорк Ред Буллз
2.00 3.60 3.60
Через 7 ч. 26 мин.

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин приостановит карьеру зимой 2022 года. По словам футболиста, он намерен взять отпуск после окончания его контракта с американской командой.

 «Мой контракт с «Интером Майами» рассчитан ещё на год. Позже я думаю взять отпуск на год, чтобы подумать о футболе и многих других вещах. Возвращение в сборную Аргентины? Не думаю, что это случится», - цитирует футболиста ESPN.

Напомним, что Игуаин стал игроком игроком «Интера Майами» год назад, перейдя из «Ювентуса» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл 20 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативных передачи. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гонсало Игуаин Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.09  02:00 Интер Майами ... Нью-Йорк Ред Буллз 1.96 3.55 3.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
17:59 · США. МЛС
Игуаин приостановит карьеру
15:00 · Франция. Лига 1
Игуаин: «Интер Майами» хочет подписать Месси»
15 Сентября
08:41 · США. МЛС
Клубы МЛС хотят пригласить Андрея Шевченко 1
14 Сентября
00:36 · США. МЛС
«Торонто» – «Интер Майами»: прогноз на матч МЛС
00:29 · США. МЛС
«Нью-Йорк Сити» – «Даллас»: прогноз на матч МЛС
00:26 · США. МЛС
«Коламбус Кру» – «Нью-Йорк Ред Буллз»: прогноз на матч МЛС
12 Сентября
09:14 · США. МЛС
​На матче «Интер Майами» фанаты спасали кота с помощью флага США 3 видео
04 Сентября
18:48 · США. МЛС
​19-летний сын Бекхэма подписал первый профессиональный контракт
12:43 · США. МЛС
Сын Бекхэма подписал контракт с американским клубом
22 Августа
09:18 · Франция. Лига 1
​Бекхэм ведёт переговоры с Месси по поводу МЛС 1 слухи
18 Августа
09:08 · Италия. Серия А
Видаль отказался переходить в клуб Бекхэма
17 Августа
16:33 · США. МЛС
​Пирло готов тренировать в МЛС
14:20 · Испания. Ла Лига
Агуэро намерен перебраться в МЛС 1
06 Августа
00:38 · США. МЛС
Месси может переехать в МЛС
01 Августа
09:26 · США. МЛС
Фонсека может возглавить клуб из МЛС слухи
Все новости
Рекомендуем