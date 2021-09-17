Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин приостановит карьеру зимой 2022 года. По словам футболиста, он намерен взять отпуск после окончания его контракта с американской командой.

«Мой контракт с «Интером Майами» рассчитан ещё на год. Позже я думаю взять отпуск на год, чтобы подумать о футболе и многих других вещах. Возвращение в сборную Аргентины? Не думаю, что это случится», - цитирует футболиста ESPN.

Напомним, что Игуаин стал игроком игроком «Интера Майами» год назад, перейдя из «Ювентуса» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл 20 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативных передачи.