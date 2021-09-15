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США. МЛС

Клубы МЛС хотят пригласить Андрея Шевченко

15 Сентября 2021 • 08:41 Комментировать (1)

Тренер Андрей Шевченко, недавно покинувший пост наставника национальной сборной Украины, может трудоустроиться за океаном. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, заинтересованность в услугах 44-летнего специалиста проявляют несколько клубов МЛС. Названия претендентов пока не разглашаются.

Ранее ходили слухи, что Шевченко может трудоустроиться в киевском «Динамо» или «Милане».

Андрей Николаевич возглавлял национальную команду Украины с 2016 по лето 2021 года. Под его руководством «жёлто-синие» вышли в четвертьфинал на чемпионате Европы-2020, где потерпели поражение от Англии со счетом 0:4.

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Андрей Шевченко
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