Клубы МЛС хотят пригласить Андрея Шевченко

Тренер Андрей Шевченко, недавно покинувший пост наставника национальной сборной Украины, может трудоустроиться за океаном. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, заинтересованность в услугах 44-летнего специалиста проявляют несколько клубов МЛС. Названия претендентов пока не разглашаются.

Ранее ходили слухи, что Шевченко может трудоустроиться в киевском «Динамо» или «Милане».

Андрей Николаевич возглавлял национальную команду Украины с 2016 по лето 2021 года. Под его руководством «жёлто-синие» вышли в четвертьфинал на чемпионате Европы-2020, где потерпели поражение от Англии со счетом 0:4.