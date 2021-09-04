​19-летний сын Бекхэма подписал первый профессиональный контракт

19-летний Ромео Бекхэм решил пойти по стопам своего отца. Как сообщает на своих страницах популярный портал Goal.com, сын Дэвида Бекхэма подписал первый в своей жизни профессиональный контракт. 19-летний Ромео будет играть за «Форт-Лодердейл». Это резервная команда выступающего в МЛС с 2020 года «Интер Майами».

Напомним, что Дэвид Бекхэм возглавляет группу инвесторов, которые владеют «Интер Майами».

Добавим, что самый старший сын Дэвида Бекхэма, 22-летний Бруклин, решил не связывать свою жизнь с футболом, хотя пробовал себя в нём, занимаясь в академиях нескольких клубов, в частности лондонского «Арсенала».