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США. МЛС

​19-летний сын Бекхэма подписал первый профессиональный контракт

04 Сентября 2021 • 18:48 Комментировать

19-летний Ромео Бекхэм решил пойти по стопам своего отца. Как сообщает на своих страницах популярный портал Goal.com, сын Дэвида Бекхэма подписал первый в своей жизни профессиональный контракт. 19-летний Ромео будет играть за «Форт-Лодердейл». Это резервная команда выступающего в МЛС с 2020 года «Интер Майами».

Напомним, что Дэвид Бекхэм возглавляет группу инвесторов, которые владеют «Интер Майами».

Добавим, что самый старший сын Дэвида Бекхэма, 22-летний Бруклин, решил не связывать свою жизнь с футболом, хотя пробовал себя в нём, занимаясь в академиях нескольких клубов, в частности лондонского «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Ромео Бекхэм
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