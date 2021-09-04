Сын Бекхэма подписал контракт с американским клубом

Ромео Бекхэм, который является сыном легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма, трудоустроился в одном из американских клубов.

Как информирует Miami Herald, местом работы 19-летнего игрока стал «Форт Лодердейл», который выступает в третьем по значимости дивизионе. За этот коллектив играют резервисты клуба «Интер Майами», выступающего в МЛС.

В своем инстаграм-аккаунте Ромео подтвердил трансфер, оставив подпись: «Следуй за мечтой».

Дебютный поединок за «Форт Лодердейл» Бекхэм может провести в воскресенье, 5 сентября.