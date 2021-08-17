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США. МЛС

​Пирло готов тренировать в МЛС

17 Августа 2021 • 16:33 Комментировать
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Находящийся без клуба после ухода из «Ювентуса» Андреа Пирло заявил о готовности вернуться к тренерской работе.

«Я готов отправиться в новое приключение», - рассказал Пирло в интервью для Athletic.

«МЛС? Я ничего не исключаю. Это отличная лига. Я вижу, как туда едут многие тренеры из других стран. Мы видели, что сборная США сделала на Золотом Кубке КОНКАКАФ, поэтому я бы сказал, что футбол в Америке набирает обороты. Многие американцы сейчас играют за лучшие клубы мира – «Ювентус», «Барселону», «Челси». Если они выступают на таком уровне, это говорит об их потенциале», - отметил Пирло.

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Андреа Пирло
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