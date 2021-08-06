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США. МЛС

Месси может переехать в МЛС

06 Августа 2021 • 00:38 Комментировать
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Лионель Месси, в четверг покинувший «Барселону», вполне может продолжить карьеру в МЛС, пишет The Athletic.

Трансферное окно в американской лиге закрывается во вторник. Вероятность того, что аргентинец отправится за океан, довольна мала. По мнению букмекеров, шансы равны 14 к 1. Этим летом слухи связывали Месси с «Интером» из Майами, однако команда Дэвида Бекхэма недавно подверглась наказанию за нарушения потолка зарплат. Наиболее очевидным американским претендентом на 34-летнего игрока видится «Лас-Вегас».

Необходимо напомнить, что Лионель Месси стал свободным агентом после того, как не смог договориться с «Барселоной» о новом контракте.

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