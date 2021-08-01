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США. МЛС

Фонсека может возглавить клуб из МЛС слухи

01 Августа 2021 • 09:26 Комментировать
Клёб де Фут Монреаль
...
Атланта Юнайтед
05.08 02:30
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Бывший наставник донецкого «Шахтёра» и «Ромы» Паулу Фонсека в ближайшее время может подписать контракт с клубом МЛС «Атланта Юнайтед».

Португальский специалист на данный момент находится в США, передает издание The Athletic. Фонсека покинул итальянский клуб по итогам прошедшего сезона, руководство осталось недовольным выступлениями команды, которая не смогла пробиться в Лигу чемпионов. Новым главным тренером римлян стал другой португалец – Жозе Моуринью.

Также ранее появлялась информация, что после неудачных переговоров с «Тоттенхэмом», Паулу всерьез рассматривал вариант с переездом в Россию. По различным слухам, в его услугах были заинтересованы «Спартак», ЦСКА и «Зенит».


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Евро-Футбол.Ру,
Рома МЛС Паулу Фонсека Атланта Юнайтед
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