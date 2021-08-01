Бывший наставник донецкого «Шахтёра» и «Ромы» Паулу Фонсека в ближайшее время может подписать контракт с клубом МЛС «Атланта Юнайтед».

Португальский специалист на данный момент находится в США, передает издание The Athletic. Фонсека покинул итальянский клуб по итогам прошедшего сезона, руководство осталось недовольным выступлениями команды, которая не смогла пробиться в Лигу чемпионов. Новым главным тренером римлян стал другой португалец – Жозе Моуринью.

Также ранее появлялась информация, что после неудачных переговоров с «Тоттенхэмом», Паулу всерьез рассматривал вариант с переездом в Россию. По различным слухам, в его услугах были заинтересованы «Спартак», ЦСКА и «Зенит».