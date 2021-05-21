​Форму «Интер Майами» презентовали на 30-метровой глубине

«Интер Майами» презентовал новую форму, в которой команда впервые сыграет уже в конце мая. Новую форму клуба Дэвида Бекхэма отличают яркие цвета. Комплект на 50% выполнен из переработанных пластиковых отходов с береговых линий в прибрежных районах. «Интер Майами» хочет подчеркнуть важность проблемы загрязнения пластиком окружающей среды, в частности мирового океана.

Презентация новой формы получилась очень эффектной. Подводный фотограф Джеймс Вашингтон и модель Корал Томашик делали фотографии под водой на 30-метровой глубине без аквалангов. Каждый раз им нужно было выныривать, чтобы подышать.