США. МЛС 2020
Сделать ставку
﻿
0

​Форму «Интер Майами» презентовали на 30-метровой глубине

21 Мая 2021, 11:22,

«Интер Майами» презентовал новую форму, в которой команда впервые сыграет уже в конце мая. Новую форму клуба Дэвида Бекхэма отличают яркие цвета. Комплект на 50% выполнен из переработанных пластиковых отходов с береговых линий в прибрежных районах. «Интер Майами» хочет подчеркнуть важность проблемы загрязнения пластиком окружающей среды, в частности мирового океана.

Презентация новой формы получилась очень эффектной. Подводный фотограф Джеймс Вашингтон и модель Корал Томашик делали фотографии под водой на 30-метровой глубине без аквалангов. Каждый раз им нужно было выныривать, чтобы подышать.

 

 

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Майами
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата