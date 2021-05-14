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Названы самые высокооплачиваемые игроки МЛС

14 Мая 2021, 11:38,

Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты МЛС. Эта информация опубликована на сайте ассоциации игроков.

Больше всех зарабатывает форвард Карлос Вела, который защищает цвета «Лос-Анджелеса». Его оклад составляет 6,3 миллиона долларов в год. Вторую строчку занимает нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Чичарито, зарабатывающий шесть миллионов.

Топ-3 замыкает аргентинец Гонсало Игуаин, поигравший за мадридский «Реал», «Наполи» и туринский «Ювентус». В настоящий момент 33-летний голеадор выступает за клуб «Интер Майами». Его заработная плата составляет 5,79 миллиона.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гонсало Игуаин, Карлос Вела, Чичарито
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