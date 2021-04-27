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​Тренировку «Торонто» прервал аллигатор

27 Апреля 2021, 17:59,

Пресс-служба канадского клуба «Торонто» опубликовала необычное видео. На нём можно увидеть, как тренировку команды прервал большой аллигатор. Футболистов позабавил этот факт, хотя они, конечно, предпочитали держаться от животного на безопасной дистанции. Как только аллигатор делал движение в направлении игроков, они начинали убегать.

«Парню не пришла инструкция о том, что тренировка закрытая», - говорится в сообщении пресс-службы «Торонто».

 

«Торонто» выступает в МЛС. В настоящий момент команда готовится к четвертьфиналам Лиги чемпионов КОНКАКАФ против «Крус Асуль».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Торонто
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