​Тренировку «Торонто» прервал аллигатор

Пресс-служба канадского клуба «Торонто» опубликовала необычное видео. На нём можно увидеть, как тренировку команды прервал большой аллигатор. Футболистов позабавил этот факт, хотя они, конечно, предпочитали держаться от животного на безопасной дистанции. Как только аллигатор делал движение в направлении игроков, они начинали убегать.

«Парню не пришла инструкция о том, что тренировка закрытая», - говорится в сообщении пресс-службы «Торонто».

Guy didn't get the memo about closed training



