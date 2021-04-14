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Игуаин рассказал, чем займется после завершения карьеры

14 Апреля 2021, 16:58,

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин не видит своего будущего в футболе после завершения карьеры.

«После того, как я выйду на пенсию, моя жизнь перестанет быть связанной с футболом. Я пойду другим путём. Хочу проводить время со своей семьёй и многими другими людьми. Надеюсь, что мне удастся найти что-то по душе. Я хочу посещать кулинарные курсы или изучать энологию, мне нравится вино», - цитирует аргентинца La Nacion.

Игуаин известен по своим выступлениям за «Реал», «Наполи», «Милан», «Ювентус» и «Челси», а в сентябре 2020 года он перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Гонсало Игуаин
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