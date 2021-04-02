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Сын Зидана может перейти в «Интер Майами»

02 Апреля 2021, 09:59,

Полузащитник Энцо Зидан, который является сыном главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, может продолжить карьеру в США, об этом информирует ESPN.

Заинтересованность в услугах 26-летнего хавбека проявляет «Интер Майами». В данный момент Энцо находится на просмотре в американском клубе.

Последним местом работы игрока была «Альмерия», за которую он провел лишь один поединок и покинул команду в начале октября минувшего года.

Напомним, что Энцо является воспитанником «королевского» клуба. Он поиграл за «Алавес», «Лозанну», «Райо Махадаонда» и «Авеш».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Майами, Энцо Зидан
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