​Бекхэм – о Месси и Роналду: «Интер Майами» нужны такие игроки»

Дэвид Бекхэм высказался по поводу возможности перехода в «Интер Майами» Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Футболист должен подходить нашей команде, но также он должен сохранять амбиции и стремление к победе. С каким бы футболистом мы не общались, мы должны убедиться в его мотивации.

Конечно, мы хотим привлекать великих футболистов. Майами – отличное место, и мы стремимся привлекать таких игроков [как Месси и Роналду]», - цитирует Бекхэма Football Italia.

Напомним, что Дэвид Бекхэм возглавляет группу инвесторов, владеющих «Интер Майами». Клуб выступает в МЛС с прошлого года.