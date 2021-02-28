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​Бекхэм – о Месси и Роналду: «Интер Майами» нужны такие игроки»

28 Февраля 2021, 14:51,

Дэвид Бекхэм высказался по поводу возможности перехода в «Интер Майами» Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Футболист должен подходить нашей команде, но также он должен сохранять амбиции и стремление к победе. С каким бы футболистом мы не общались, мы должны убедиться в его мотивации.

Конечно, мы хотим привлекать великих футболистов. Майами – отличное место, и мы стремимся привлекать таких игроков [как Месси и Роналду]», - цитирует Бекхэма Football Italia.

Напомним, что Дэвид Бекхэм возглавляет группу инвесторов, владеющих «Интер Майами». Клуб выступает в МЛС с прошлого года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Дэвид Бекхэм, Интер Майами
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Комментарии (2)
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0
Alex1972
28 Февраля 2021, 15:49

Гордыня нырялду никогда не согласится играть рядом с Месси...

0
ингерман
28 Февраля 2021, 14:56

ай.. издеваеца? )))

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