​Бекхэм – о Месси и Роналду: «Интер Майами» нужны такие игроки»

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28 Февраля 2021, 14:51,
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Дэвид Бекхэм высказался по поводу возможности перехода в «Интер Майами» Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Футболист должен подходить нашей команде, но также он должен сохранять амбиции и стремление к победе. С каким бы футболистом мы не общались, мы должны убедиться в его мотивации.
Конечно, мы хотим привлекать великих футболистов. Майами – отличное место, и мы стремимся привлекать таких игроков [как Месси и Роналду]», - цитирует Бекхэма Football Italia.
Напомним, что Дэвид Бекхэм возглавляет группу инвесторов, владеющих «Интер Майами». Клуб выступает в МЛС с прошлого года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Дэвид Бекхэм, Интер Майами
Гордыня нырялду никогда не согласится играть рядом с Месси...
ай.. издеваеца? )))