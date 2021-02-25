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Анри - об уходе из «Монреал»: «Это решение далось мне очень трудно»

25 Февраля 2021, 20:53,

Тьерри Анри выступил с заявлением относительно ухода с поста главного тренера «Монреаль Импакт».

«Это решение далось мне очень трудно. Из-за пандемии я весь прошлый год не мог видеться со своими детьми. Разлука – это слишком большая нагрузка на меня и детей. Мне грустно, но я должен был принять такое решение и вернуться в Лондон. Хотел бы поблагодарить болельщиков, игроков и весь персонал клуба, которые помогли мне почувствовать себя желанным гостем. Я никогда не забуду этот опыт. Спасибо всем за это приключение и желаю вам успехов в будущем», - приводятся слова французского специалиста на официальном сайте «Монреаль Импакт».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тьерри Анри, Монреаль Импакт
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