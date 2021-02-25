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​Анри больше не тренер клуба «Монреаль Импакт»

25 Февраля 2021, 19:18,

Клуб МЛС «Монреаль Импакт» объявил об уходе Тьерри Анри с должности главного тренера. Француз покинул клуб по семейным обстоятельствам.

Тьерри Анри взобрался на тренерский мостик «Монреаля Импакт» в ноябре 2019 года. Под руководством француза команда провела двадцать девять матчей. В них было одержано девять побед при четырёх ничьих и шестнадцати поражениях.

Ранее Анри связывали с возможным назначением главным тренером «Борнмута», представляющего Чемпионшип, но клуб уже успел объявить о том, что до конца сезона с командой будет работать Джонатан Вудгейт.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тьерри Анри, Монреаль Импакт
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