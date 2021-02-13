​Пато стал игроком «Орландо Сити»

|
13 Февраля 2021, 20:46,
|
|
Известный бразильский форвард Алешандре Пато стал футболистом «Орландо Сити», о чём сообщается на клубном сайте представителя МЛС. «Орландо» подписал с 31-летним футболистом трудовое соглашение сроком до конца календарного года.
Отметим, что Пато находился в статусе свободного агента на протяжении последних шести месяцев после ухода из «Сан-Паулу».
В своё время Пато пытался заиграть в Европе, однако засиять он так и не смог, несмотря на авансы. В европейских лигах Алешандре представлял «Милан», «Челси» и «Вильярреал».
Из-за пандемии коронавируса старт сезона в МЛС был сдвинут на апрель.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Алешандре Пато, Орландо Сити, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021