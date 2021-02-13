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​Пато стал игроком «Орландо Сити»

13 Февраля 2021, 20:46,

Известный бразильский форвард Алешандре Пато стал футболистом «Орландо Сити», о чём сообщается на клубном сайте представителя МЛС. «Орландо» подписал с 31-летним футболистом трудовое соглашение сроком до конца календарного года.

Отметим, что Пато находился в статусе свободного агента на протяжении последних шести месяцев после ухода из «Сан-Паулу».

В своё время Пато пытался заиграть в Европе, однако засиять он так и не смог, несмотря на авансы. В европейских лигах Алешандре представлял «Милан», «Челси» и «Вильярреал».

Из-за пандемии коронавируса старт сезона в МЛС был сдвинут на апрель.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Алешандре Пато, Орландо Сити, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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