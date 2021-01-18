США. МЛС 2020
Сделать ставку
﻿
0

​Фил Невилл стал тренером «Интер Майами»

18 Января 2021, 19:57,

Global Look Press

«Интер Майами» объявил о назначении Фила Невилла на должность главного тренера команды. На протяжении трёх последних лет англичанин тренировал женскую сборную США.

«Я невероятно рад возможности тренировать «Интер Майами» и работать с Крисом Хендерсоном [новый спортивный директор клуба – прим.] и всей группой владельцев. Это очень молодой клуб с большими перспективами. Я полон решимости бросить вызов себе, своим футболистам и всем, кто меня окружает, чтобы расти и формировать конкурентоспособную футбольную культуру, которой мы все сможем гордиться», - сказал Невилл.

В 2021 году «Интер Майами» проведёт свой второй сезон в МЛС.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фил Невилл, Интер Майами
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов