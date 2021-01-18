​Фил Невилл стал тренером «Интер Майами»

«Интер Майами» объявил о назначении Фила Невилла на должность главного тренера команды. На протяжении трёх последних лет англичанин тренировал женскую сборную США.

«Я невероятно рад возможности тренировать «Интер Майами» и работать с Крисом Хендерсоном [новый спортивный директор клуба – прим.] и всей группой владельцев. Это очень молодой клуб с большими перспективами. Я полон решимости бросить вызов себе, своим футболистам и всем, кто меня окружает, чтобы расти и формировать конкурентоспособную футбольную культуру, которой мы все сможем гордиться», - сказал Невилл.

В 2021 году «Интер Майами» проведёт свой второй сезон в МЛС.