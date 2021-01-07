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Алонсо уволен с поста главного тренера «Интер Майами», клуб может возглавить Фил Невилл

07 Января 2021, 18:59,

Global Look Press

Диего Алонсо отправлен в отставку с поста главного тренера «Интер Майами».

«Первый сезон с «Интер Майами» стал очень полезным опытом для меня, я благодарен владельцам за предоставленную возможность. Хочу поблагодарить персонал за их работу, игроков за их усилия и фанатов за их постоянную поддержку. Желаю всем всего наилучшего в предстоящем сезоне», - цитирует Алонсо пресс-служба клуба.

По информации Sky Sports, главным претендентом на освободившийся пост является Фил Невилл.

Напомним, что в «Интер Майами» в летнее трансферное окно перешёл именитый аргентинский нападающий Гонсало Игуаин.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фил Невилл, Интер Майами, Диего Алонсо
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