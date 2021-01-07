Алонсо уволен с поста главного тренера «Интер Майами», клуб может возглавить Фил Невилл

Диего Алонсо отправлен в отставку с поста главного тренера «Интер Майами».

«Первый сезон с «Интер Майами» стал очень полезным опытом для меня, я благодарен владельцам за предоставленную возможность. Хочу поблагодарить персонал за их работу, игроков за их усилия и фанатов за их постоянную поддержку. Желаю всем всего наилучшего в предстоящем сезоне», - цитирует Алонсо пресс-служба клуба.

По информации Sky Sports, главным претендентом на освободившийся пост является Фил Невилл.

Напомним, что в «Интер Майами» в летнее трансферное окно перешёл именитый аргентинский нападающий Гонсало Игуаин.