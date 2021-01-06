​Клуб Бекхэма может возглавить Фил Невилл

Фил Невилл может стать главным тренером «Интер Майами». Как сообщает Sky Sports, представители клуба уже провели переговоры с 43-летним специалистом, который в июле должен покинуть должность наставника женской сборной Англии.

В настоящее время тренером «Интер Майами» является Диего Алонсо, однако в прошлом месяце в клубе говорили, что будущее этого специалиста ещё не определено.

Фил Невилл должен был руководить женской сборной Англии на чемпионате Европы, но после переноса турнира на 2022 год решил уйти в отставку.

Отметим, что «Интер Майами» принадлежит группе инвесторов, которую возглавляет Дэвид Бекхэм.