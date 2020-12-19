Хайнце возглавил «Атланту Юнайтед»

42-летний специалист Габриэль Хайнце стал главным тренером клуба МЛС. Он подписал контракт на два года с клубом «Атланта Юнайтед».

«Это знаковый момент в истории «Атланта Юнайтед», и мы очень рады приветствовать Габриэля в качестве нашего нового главного тренера», - прокомментировал назначение наставника президент клуба Даррен Илз. «Мы широко раскинули сеть для этого важного поиска, и Габриэль быстро стал кандидатом номер один. Он один из лучших тренеров в южноамериканском футболе, и мы очень рады, что он выбрал «АтлантуЮнайтед».

Габриэль Хайнце в разные годы возглавлял аргентинские «Годой Крус», «Архентинос Хуниорс» и «Велес Сарсфилд».