США. МЛС 2020
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​«Коламбус Крю» стал чемпионом МЛС

13 Декабря 2020, 09:42,


В ночь с субботы на воскресенье в МЛС состоялся финал плей-офф. В нём «Коламбус Крю» разгромил прошлогоднего чемпиона «Сиэтл Саундерс» со счётом 3:0. Ещё в первом тайме «Коламбус» сделал серьёзную заявку на победу благодаря голам Лукаса Селараяна и Деррика Этьенна. Ближе к финальному свистку Селараян оформил дубль и установил окончательный счёт на табло.  

«Коламбус Крю» стал чемпионом США второй раз в своей истории. Впервые это случилось двенадцать лет назад.

Стоит отметить, что самой титулованной командой МЛС остаётся «Лос-Анджелес Гэлакси». Клуб становился чемпионом пять раз.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Коламбус Крю
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