​«Коламбус Крю» стал чемпионом МЛС

В ночь с субботы на воскресенье в МЛС состоялся финал плей-офф. В нём «Коламбус Крю» разгромил прошлогоднего чемпиона «Сиэтл Саундерс» со счётом 3:0. Ещё в первом тайме «Коламбус» сделал серьёзную заявку на победу благодаря голам Лукаса Селараяна и Деррика Этьенна. Ближе к финальному свистку Селараян оформил дубль и установил окончательный счёт на табло.

«Коламбус Крю» стал чемпионом США второй раз в своей истории. Впервые это случилось двенадцать лет назад.

Стоит отметить, что самой титулованной командой МЛС остаётся «Лос-Анджелес Гэлакси». Клуб становился чемпионом пять раз.