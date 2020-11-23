Клуб Бекхэма хочет подписать экс-нападающего «Зенита»

Бразильский нападающий Халк, правами на которого владеет китайский «Шанхай СИПГ», имеет вариант продолжения карьеры в МЛС. Об этом сообщает издание Todofichajes.

Согласно данным источника, подписать 34-летнего футболиста хочет «Интер Майами», совладельцем которого является бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.

Стоит отметить, что действующий контракт Халка с китайским клубом истекает в конце 2020-го года.

Бразилец защищает цвета «Шанхай СИПГ» с лета 2016-го года. До переезда в Китай форвард на протяжении четырех сезонов выступал за петербургский «Зенит».

В текущем сезоне чемпионата Китая Халк сыграл 16 матчей, отметившись шестью голами.