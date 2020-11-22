США. МЛС 2020
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В МЛС вратаря удалили в серии пенальти, защитник отбил решающий удар и вывел команду в четвертьфинал

22 Ноября 2020, 09:23,


Удивительный случай произошёл в матче плей-офф американской МЛС. «Орландо» и «Нью-Йорк Сити» не смогли выявить сильнейшего в основное и дополнительное время, и им пришлось делать это в серии пенальти.

Голкипер «Орландо» Гальесе во время серии одиннадцатиметровых ударов получил вторую карточку жёлтого цвета, поскольку при одном из ударов соперника досрочно покинул «ленточку». В сложившейся ситуации занять место в рамке пришлось защитнику Шегелю. Он стал главным героем поединка, отразив решающий удар.

«Орландо» пробился в четвертьфинал МЛС. В этой лиге клуб выступает вот уже пять лет.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Орландо Сити, Родриго Шегель
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