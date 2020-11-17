Игуаин не включил Роналду и Месси в топ-3 лучших футболистов

Нападающий Гонсало Игуаин, выступающий сейчас за «Интер Майами», назвал тройку лучших игроков на данный момент. Примечательно, что он не включил в свой топ Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«В настоящий момент для меня лучшими являются Роберт Левандовски, Эрлинг Холанн и Карим Бензема. Бензема играет на высоком уровне более десяти лет, Левандовски регулярно забивает кучу голов. Холанн имеет огромный потенциал и уже сейчас является отличным бомбардиром», - приводит слова Игуаина издание A Bola.

В Европе Игуаин известен по выступлениям за мадридский «Реал», туринский «Ювентус», «Милан» и лондонский «Челси».