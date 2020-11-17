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Игуаин не включил Роналду и Месси в топ-3 лучших футболистов

17 Ноября 2020, 08:34,

twitter.com

Нападающий Гонсало Игуаин, выступающий сейчас за «Интер Майами», назвал тройку лучших игроков на данный момент. Примечательно, что он не включил в свой топ Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«В настоящий момент для меня лучшими являются Роберт Левандовски, Эрлинг Холанн и Карим Бензема. Бензема играет на высоком уровне более десяти лет, Левандовски регулярно забивает кучу голов. Холанн имеет огромный потенциал и уже сейчас является отличным бомбардиром», - приводит слова Игуаина издание A Bola.

В Европе Игуаин известен по выступлениям за мадридский «Реал», туринский «Ювентус», «Милан» и лондонский «Челси».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гонсало Игуаин
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Комментарии (1)
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Underdog
17 Ноября 2020, 10:19

Очевидно, что роль сыграла личная обида

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