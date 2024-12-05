​Депай зовёт Неймара в «Коринтианс»

В последнее время бразильская пресса очень часто обсуждает сценарий возможного возвращения Неймара на родину. У него не совсем получилось в Саудовской Аравии, и теперь Неймар рассматривает различные варианты продолжения карьеры. В пользу такого сценария высказался и Мемфис Депай, который с недавних пор выступает в «Коринтиансе»:

- Мне бы хотелось увидеть Неймара у нас в «Коринтиансе». Да, знаю, что он болельщик «Сантоса», но у него много друзей в нашем клубе. В «Коринтиансе» мысль о том, что он может присоединиться к нам, вдохновляет очень многих. В то же время я, как друг, надеюсь, что он будет счастлив в любом выбранном клубе, - цитирует слова Депая derbyderbyderby.it.