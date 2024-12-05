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Чемпионат Бразилии. Серия А

Депай заявил, в каком клубе хочет видеть Неймара

05 Декабря 2024 • 18:50 Комментировать

Нападающий «Коринтианса» Мемфис Депай дал комментарий по поводу своего разговора с Неймаром.

«Что я сказал Неймару? Неймар знает. Это останется между нами. Он суперзвезда и всё ещё обладает навыками, которые могут привести Бразилию к победе на чемпионате мира. Он вдохновляет многих. Я знаю, что у него есть связи с «Сантосом», но я хотел бы играть вместе с ним в «Коринтиансе». Я желаю ему удачи, куда бы он ни решил пойти», - слова Депая приводит портал Goal.

В настоящий момент 32-летний Неймар представляет саудовский «Аль-Хиляль». Контракт бразильца рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
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