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Депай назвал игроков, у которых учился бить штрафные

04 Декабря 2024 • 18:49 Комментировать

Нападающий Мемфис Депай забил красивый гол со штрафного за «Коринтианс». Нидерландский футболист дал комментарий на этот счёт.

«С кого я брал пример? Раньше Роналду забивал много голов со штрафных, и я, смотря на него, тренировался в таком ключе. Теперь я не так много это отрабатываю. Я давно не забивал со штрафных. Но я бы назвал Роналду. Я бы также назвал Жуниньо, но у нас не очень хорошие отношения, поэтому я его не упоминаю. Неймар исполняет красивые удары со штрафных, так что могу назвать и его.

Важно отрабатывать своё мастерство. Я пытался бить так, как другие, но это не срабатывало. Теперь я стараюсь опираться на свои качества», - сказал Депай журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Мемфис Депай
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