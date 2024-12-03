​Игрок «Шапекоэнсе»: «Мне снилась катастрофа незадолго до неё»

В ноябре 2016 года футбольный мир содрогнулся от катастрофы, произошедшей с бразильским клубом «Шапекоэнсе». Самолёт с футболистами направлялся в Колумбию на матч одного из местных турниров, однако рухнул на землю в непростых погодных условиях, унеся жизни почти всех игроков, находившихся на борту. После этого команду пришлось буквально собирать заново, но некоторым игрокам на борту всё же удалось выжить, и один из них, Хелио Нето, сейчас вспоминает катастрофу

- Незадолго до случившегося у меня был страшный сон. Когда я проснулся, рассказал жене о том, что мне снилось авиакатастрофа. Это было ночью, самолёт упал с неба, шёл дождь, но я выжил, - цитирует вещий сон экс-игрока The Players Tribune.