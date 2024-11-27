Болельщикам «Палмейраса» пришлось смотреть на сцену вместо футбола

«Смотришь в книгу, видишь фигу» - примерно так ощутили себя болельщики «Палмейраса», пришедшие было посмотреть футбол на свой родной стадион. Оказалось, что там идёт подготовка к концерту известного в Бразилии музыкального исполнителя, в связи с чем уже установлена сцена. И она частично перекрывала вид с трибун. Потому болельщикам, которым не досталось вида на поле, пришлось смотреть матч по телеэкрану, находясь при этом на стадионе.

Ну а «Палмейрасу», вдобавок, тоже не повезло - клуб проиграл матч со счётом 1:3 и ещё дальше отпустил лидирующий «Ботафого» в турнирной таблице.