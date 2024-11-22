Роналдо намерен избираться на пост главы бразильской федерации футбола

Знаменитый «Зубастик» Роналдо хочет изменить бразильский футбол и для этого в 2026 году он будет претендовать на место президента бразильской федерации футбола.

Недавно Роналдо расстался со своими испанским приобретением «Вальядолидом», выставив свои акции на продажу, и теперь все свои мысли и силы может посвятить благородной цели и предвыборной гонке. Сейчас президентом бразильской федерации футбола является Эдналдо Родригес, его мандант действует до марта 2026 года.

Напомним, что Роналдо стал главным героем чемпионата мира 2002 года - последнего на данный момент, в котором побеждала сборная Бразилии.