Сборная России может сыграть с командой клубов Бразилии

Сборная России не будет допущена к отбору на чемпионат мира – 2026, поэтому Российский футбольный союз продолжает работать над поиском соперников для товарищеских матчей национальной команды. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», соперником российской национальной команды может стать сборная бразильской Серии А.

По данным источника, местный промоутер сейчас обсуждает возможность такого матча с клубами из Бразилии.

Напомним, что в ноябре сборная России провела два товарищеских матча. Команда Валерия Карпина разгромила сначала Бруней (11:0), а затем и Сирию (4:0).