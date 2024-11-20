Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Сборная России может сыграть с командой клубов Бразилии

20 Ноября 2024 • 14:30 Комментировать

Сборная России не будет допущена к отбору на чемпионат мира – 2026, поэтому Российский футбольный союз продолжает работать над поиском соперников для товарищеских матчей национальной команды. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», соперником российской национальной команды может стать сборная бразильской Серии А.

По данным источника, местный промоутер сейчас обсуждает возможность такого матча с клубами из Бразилии.

Напомним, что в ноябре сборная России провела два товарищеских матча. Команда Валерия Карпина разгромила сначала Бруней (11:0), а затем и Сирию (4:0).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Слуцкий рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Китае Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 Неймар выбрал новый клуб Модрич высказался о Роналду перед матчем с Португалией Назван лучший игрок Серии А в XXI веке: Тотти – второй, Мальдини – четвёртый, Шевченко – девятый, а Роналду – двенадцатый Роналдо провёл тайные переговоры с Гвардиолой «Спартак» принял решение по Хлусевичу Беллингем недоволен в «Реале» - названа причина
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Роналду, Месси, Ямаль и другие: названы претенденты на награду игроку года Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России
Спортивные новости
Терещенко — о травме Овечкина: «Не думаю, что это станет для него проблемой» Плющев – о чемпионате 3x3: «Хотелось бы посмотреть, что это из себя представляет» ЦСКА разобрался с «Ладой» в матче КХЛ Овечкин оформил дубль в победном матче с «Ютой» Дубль Кузнецова помог СКА выиграть у «Амура» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.11.24 в 17:00
Коринтианс Коринтианс
Крузейро Крузейро
1.37 4.70 9.00
Видео
20.11.24 в 22:30
Крисьюма Крисьюма
Витория Витория
2.15 3.25 3.25
Видео
20.11.24 в 22:30
Ред Булл Брагантино Ред Булл Брагантино
Сан-Паулу Сан-Паулу
Видео
20.11.24 в 22:30
Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Гойаненсе Атлетико Гойаненсе
1.56 3.55 6.40
Видео
21.11.24 в 00:00
Байя Байя
Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу
3.05 3.25 2.25
Видео
21.11.24 в 01:00
Гремио Гремио
Жувентуде Жувентуде
1.58 3.70 5.60
Видео
21.11.24 в 01:00
Куяба Куяба
Фламенго Фламенго
3.30 3.35 2.07
Видео
21.11.24 в 03:30
Атлетико Минейро Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро Ботафого Рио-де-Жанейро
2.75 3.25 2.44
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Ноября
14:30 · Бразилия
Сборная России может сыграть с командой клубов Бразилии 1
13:38 · Бразилия
​«Сантос» вернулся в высшую лигу бразильского футбола 1
19 Ноября
09:29 · Бразилия
Глава известного клуба поставил крест на звёздном Неймаре
18 Ноября
03:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал», «Челси» и другие клубы АПЛ претендуют на форварда сборной Бразилии
17 Ноября
17:40 · Бразилия
Неймар выбрал новый клуб
07:59 · Бразилия
Президент «Палмейраса» жёстко высказалась о подписании Неймара
15 Ноября
15:44 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Спартака» Жозе хочет вернуться на родину слухи
14 Ноября
16:29 · Бразилия
Рамос близок к переходу в новый клуб – это не «Реал» слухи
16:25 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, если ли у Габигола предложения из РПЛ эксклюзив
15:22 · Бразилия
Президент «Сантоса» дал комментарий по возвращению Неймара
04:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может обменять Антони на другого бразильца 2
13 Ноября
23:40 · Испания. Ла Лига
Деку назвал точную сумму, которую «Барселона» заплатила за Роке 1
12 Ноября
14:38 · Бразилия
Президент «Сантоса» прокомментировал слухи о Неймаре
10 Ноября
07:17 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» пыталась перехватить молодую звезду, которую подписал «Челси»
08 Ноября
16:49 · Бразилия
«С удовольствием»: Неймар пошутил о новом клубе
04:16 · Бразилия
Неймар решил, где хочет продолжить карьеру 4 слухи
07 Ноября
00:04 · Бразилия
Неймар может остаться без клуба в январе – на игрока уже есть претендент слухи
05 Ноября
21:17 · Бразилия
У идола «Фламенго» дома прошли обыски
19:12 · Бразилия
Марсело: «Правда - она как солнце»
04 Ноября
20:34 · Бразилия
Марсело давал дурные советы игрокам «Флуминенсе» 1 слухи
03 Ноября
20:50 · Бразилия
Неймар прервал пресс-конференцию «Сантоса»
02 Ноября
20:47 · Испания. Ла Лига
36-летний Марсело остался без клуба официально
20:13 · Бразилия
​Марсело поскандалил с тренером «Флуминенсе» и остался без выхода на поле
10:37 · Бразилия
Неймар ведёт переговоры с новым клубом - это не «Барселона» 2
31 Октября
12:44 · Россия. Премьер-лига
«Палмейрас» не интересуется нападающим «Спартака» эксклюзив
Все новости