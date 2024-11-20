Легендарный «Сантос» вернулся в высшую лигу бразильского футбола, правда, сразу после этого расстался с главным тренером, Фабио Карилле. Вернув клуб в элиту бразильского футбола, он объявил о том, что покидает его, несмотря на контракт до конца 2025 года. Карилле считает, что выполнив миссию, он может попробовать заняться чем-то другим:

- В понедельник мы решили, что я покину «Сантос» после того, как клуб вернулся в высшей лигу бразильского футбола. Я покидаю его с чувством выполненного долга, понимая что все достижения прошедшего сезона базируются на напряжённой работе всех сотрудников клуба. Горжусь тем, что представлял один из самых главных футбольных коллективов в мире. Это была большая привилегия, спасибо всем, - написал в социальных сетях Карилле.