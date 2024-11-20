Сборная Бразилии всегда славилась выдающимися футболистами. В каждом из поколений были свои звёзды, которые позволяли «жёлто-зелёным» раз за разом претендовать на победу в крупных международных соревнованиях. Однако после поколения Роналдо, Ривалдо и Роналдиньо случился провал, который должен был прервать Неймар. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует причины неудачного развития карьеры Неймара, который в 32 года находится на закате игровой деятельности.

«Анжи» мог купить Неймара

Как и подобает большинству бразильских звёзд, Неймар уже в юном возрасте заинтересовал собой топовые европейские клубы. «Вест Хэм», «Челси», «Ювентус», «Реал», «Барселона» готовы были выложить 45 млн евро за бразильского таланта. Летом 2011 года 19-летний форвард мог оказаться в «Анжи», который в ту пору не считал финансовых средств, вливаемых в клуб Сулейманом Керимовым, но не срослось. В итоге, лишь спустя два года Неймар оказался в каталонской «Барселоне», где за четыре сезона выступлений добился лучшего показателя в 39 мячей в 51 матче во всех турнирах.

В августе 2017 года Неймар перебрался в стан «ПСЖ», установив трансферный рекорд. «Барселона» заработала 222 млн евро на этой сделке. В ту пору бразилец и впрямь невероятно выделялся на поле, став новой звездой сборной Бразилии. Видимо, «медные трубы» и стали первой причиной спада в карьере Неймара. Самый дорогой трансфер, главная надежда национальной сборной… За шесть сезонов в составе «ПСЖ» бразилец ни разу не преодолел отметку в 30 мячей за сезон, не стал центральной фигурой в Париже, не выиграл ни одного трофея за пределами Франции. Неймар поехал в Париж за славой, но вновь оказался в тени Месси, а в «ПСЖ» ещё и блистал Килианн Мбаппе. Вероятно, бразилец не раз пожалел о своём уходе из стана каталонского клуба.

Заработать на старость. В 31

Прошлым летом Неймар принял решение, которое, по сути, поставило крест на его карьере. Жажда наживы и желание заработать на безбедную старость на несколько поколений вперёд привели бразильца в саудовский «Аль-Хиляль». Ему был только 31 год, и он вполне мог вернуться в «Барселону» или перебраться в один из английских клубов, о вариантах с которыми пошли слухи. Треть миллиарда долларов заработной платы, бонусы за победы, полмиллиона евро за каждый пост о Саудовской Аравии, частный самолёт, особняк с обслуживающим персоналом, возможность проживания с девушкой, которая не являлась женой – Неймар получил максимальную вседозволенность в новой для него стране.

Форвард не особо напрягался в «ПСЖ», где во внутреннем чемпионате парижанам не было равных, а в стане «Аль-Хиляля» не демонстрировал и трети своих способностей. Футбол такого не прощает. Уже после пяти сыгранных матчей Неймар получил травму крестообразных связок и мениска. После года восстановления нападающий вернулся на поле, но вновь оказался травмирован. Выводы были сделаны каждой из сторон. Уже в ближайшем будущем Неймар должен сменить клубную прописку и вернуться в родной «Сантос».

«Золотой мяч», Лига чемпионов, звание чемпиона мира – все эти титулы и награды Неймар вполне мог бы получить за свою карьеру. Не хватило самодисциплины, характера и желания. Без этих составляющих даже великие по таланту игроки не могут реализовать себя.

Изменение трансферной стоимости Неймара в течение его карьеры

Год Клуб Стоимость* 2009 «Сантос» 1,5 2010 «Сантос» 18 2013 «Барселона» 50 2015 «Барселона» 100 2017 «ПСЖ» 150 2018 «ПСЖ» 180 2020 «ПСЖ» 128 2022 «ПСЖ» 75 2024 «Аль-Хиляль» 30

* - трансферная стоимость, млн евро

Константин ЛИЦИН