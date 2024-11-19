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Глава известного клуба поставил крест на звёздном Неймаре

19 Ноября 2024 • 09:29 Комментировать

Глава бразильского клуба «Ботафого» Дурсесио Мелло дал комментарий касательно возможного подписания звездного нападающего Неймара, ныне выступающего за саудовский «Аль-Хиляль».

«Бог миловал. Неймара можно назвать одним из лучших футболистов, игру которых я видел, он был на одном уровне с Месси и Роналду. Но Неймар загубил свою карьеру. Кульминацией всего стала его травма, из-за которой он пропустил целый год. Сейчас он снова получил повреждение», - передает слова руководителя портал Goal.com.

Напомним, что 32-летний форвард долгое время находился в лазарете «Аль-Хиляля» из-за повреждения крестообразных связок колена.

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Евро-Футбол.Ру,
Ботафого Неймар Дурсесио Мелло ещё теги
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