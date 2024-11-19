Глава известного клуба поставил крест на звёздном Неймаре

«Бог миловал. Неймара можно назвать одним из лучших футболистов, игру которых я видел, он был на одном уровне с Месси и Роналду. Но Неймар загубил свою карьеру. Кульминацией всего стала его травма, из-за которой он пропустил целый год. Сейчас он снова получил повреждение», - передает слова руководителя портал Goal.com.