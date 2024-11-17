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Неймар выбрал новый клуб

17 Ноября 2024 • 17:40 Комментировать

Всё идёт к тому, что в обозримом будущем нападающий Неймар сменит клубную прописку. Как сообщает в социальных сетях журналист Сесар Луис Мерло, 32-летний бразилец готов вернуться в родной «Сантос».

Более того, у Неймара уже есть соглашение с «Сантосом» о возвращении. Сейчас идёт работа по уходу звёздного форварда из «Аль-Хиляля».

В «Аль-Хиляль» Неймар перебрался летом 2023 года. Правда, из-за травм с тех пор бразилец провёл только семь матчей за саудовский клуб. В этих играх Неймар забил один гол и отдал три результативных паса на партнёров.

Напомним, что из «Сантоса» Неймар уходил в 2013 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сантос Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
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