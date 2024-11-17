Президент «Палмейраса» жёстко высказалась о подписании Неймара

Глава «Палмейраса» Лейла Перейра прокомментировала слухи о возможном подписании Неймара.

По слухам, в «Аль-Хиляле» задумались о расставании со звёздным бразильцем из-за его травматичности. Среди претендентов на 32-летнего игрока фигурирует «Палмейрас».

«Неймар не перейдёт в «Палмейрас». Наш клуб – не медицинский департамент, – высказывается Перейра, слова которой приводит журналист Фабрицио Романо. – Мне нужен человек, который присоединится к команде и сможет сыграть хоть завтра, если этого пожелает тренер. Я не соглашусь на трансфер футболиста, который не может выходить на поле», – заявила президент «Палмейраса».