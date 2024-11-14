В последние дни слухи связывали Серхио Рамоса с возвращением в «Реал». Дело в том, что мадридцы испытывают серьёзные кадровые проблемы в оборонительной линии. Впрочем, появлялась информация об отказе мадридского клуба от услуг Рамоса.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на испанское издание Sport, 38-летний Рамос близок к переходу в новый клуб. Речь идёт не о «Реале», а о бразильском «Коринтиансе». Серхио в настоящий момент находится в продвинутых переговорах с этим клубом.

Отметим, что с лета Серхио Рамос находится без клубной прописки после истечения срока контракта с «Севильей».

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