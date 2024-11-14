Президент «Сантоса» дал комментарий по возвращению Неймара

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра дал комментарий по поводу возможного возвращения в клуб нападающего Неймара.

«Мы не можем публично заявить, что это произойдёт в январе или в июне. Факт в том, что может произойти всё, что угодно. Неймар говорит, что здесь чувствует себя как дома. Я считаю, что если Неймар вернётся, то для него это может стать лучшей подготовкой к чемпионату мира», - сказал Тейшейра ESPN.

Как известно, родной «Сантос» Неймар покинул летом 2013 года, перебравшись в «Барселону». В настоящий момент 32-летний звёздный футболист выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль».