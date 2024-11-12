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Президент «Сантоса» прокомментировал слухи о Неймаре

12 Ноября 2024 • 14:38 Комментировать

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра дал комментарий по поводу информации о возможном возвращении в клуб звёздного нападающего Неймара.

«Я говорил и повторяю: не создавайте спекуляций там, где их нет. Создавайте ожидания с помощью «если». Наш путь ясен и объективен. Отец Неймара и его представители хорошо осведомлены. Они знают меня, знают «Сантос». Ещё не время для этого. Нам придётся подождать», - слова Тейшейры приводит A Bola.

Напомним, что Неймар покинул «Сантос» летом 2013 года. Тогда бразильский форвард перебрался в «Барселону».

Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории – в 2017 году «ПСЖ» заплатил за его трансфер 222 миллиона евро. Сейчас бразилец представляет «Аль-Хиляль».

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Евро-Футбол.Ру,
Сантос Неймар Марсело Тейшейра Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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