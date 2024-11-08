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Чемпионат Бразилии. Серия А

«С удовольствием»: Неймар пошутил о новом клубе

08 Ноября 2024 • 16:49 Комментировать

Звёздный Неймар недавно получил новую травму. Часть лечения нападающий «Аль-Хиляля» пройдёт в родной Бразилии. В социальных сетях появилось видео, на котором человек (судя по всему, представитель службы безопасности) в аэропорту спрашивает у Неймара, подпишет ли он контракт с клубом «Форталеза».

Неймар рассмеялся, после чего в шутку ответил: «С удовольствием».

«Форталеза выступает в бразильской Серии А. На текущий момент команда располагается на третьей позиции в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Ботафого» составляет семь очков.

Ранее появлялась информация о том, что Неймар может вернуться в «Сан-Паулу».

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Неймар Форталеза Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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