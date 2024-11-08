Неймар решил, где хочет продолжить карьеру

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар близок к смене клубной прописки.

Недавно стало известно о намерении саудовского клуба прекратить сотрудничество со звёздным бразильцем из-за его травматичности. Уже в январе стороны могут расторгнуть контракт. Как сообщает Goal, переговоры по условиям прекращения сотрудничества уже ведутся. Известно также, что Неймар уже дал добро на переход в «Сантос». 32-летний форвард готов вернуться в родной для себя клуб в начале 2025 года.

В октябре Неймар вернулся на поле после травмы крестообразной связки, из-за которой пропустил год. В начале текущего месяца игрок снова травмировался.