В «Аль-Хиляле» рассматривают возможность расставания с Неймаром.

В октябре бразилец залечил травму крестообразной связки, из-за которой отсутствовал на протяжении года. Уже во втором матче после возвращения форвард вновь травмировался – на этот раз он угодил в лазарет на срок от четырёх до шести недель. По сведениям UOL, в «Аль-Хиляле» недовольны постоянными проблемами Неймара, поэтому рассчитывают договориться с ним о расторжении контракта уже в январе. За ситуацией следит родной клуб звезды – «Сантос».

В феврале Неймару исполнится 33 года. Контракт нападающего с «Аль-Хилялем» истекает летом, но предусматривает возможность автоматического продления.