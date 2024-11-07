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Неймар может остаться без клуба в январе – на игрока уже есть претендент слухи

07 Ноября 2024 • 00:04 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
...
Аль-Иттифак
1 1.25 X 6.00 2 9.50
08.11 17:45

В «Аль-Хиляле» рассматривают возможность расставания с Неймаром.

В октябре бразилец залечил травму крестообразной связки, из-за которой отсутствовал на протяжении года. Уже во втором матче после возвращения форвард вновь травмировался – на этот раз он угодил в лазарет на срок от четырёх до шести недель. По сведениям UOL, в «Аль-Хиляле» недовольны постоянными проблемами Неймара, поэтому рассчитывают договориться с ним о расторжении контракта уже в январе. За ситуацией следит родной клуб звезды – «Сантос».

В феврале Неймару исполнится 33 года. Контракт нападающего с «Аль-Хилялем» истекает летом, но предусматривает возможность автоматического продления.

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