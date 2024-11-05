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Чемпионат Бразилии. Серия А

У идола «Фламенго» дома прошли обыски

05 Ноября 2024 • 21:17 Комментировать

Не так давно в скандале со ставками на результаты матчей оказался замешан Лукас Пакета, полузащитник «Вест Хэма» и бразильской сборной.

И вот в Бразилии произошёл новый подобный случай - на сей раз в центре внимания оказался Бруно Энрике, 33-летний полузащитник «Фламенго» и настоящий идол для поклонников клуба. В его доме прошли обыски. Речь идёт о матче с «Сантосом», который состоялся ровно год тому назад.

В том матче Бруно Энрике был удалён с поля. Сейчас следователи полагают что Энрике намеренно доигрался до красной карточки, так как существовало подобное пари и такое развитие вещей принесло выгоду злоумышленникам. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Бруно Энрике
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