У идола «Фламенго» дома прошли обыски

Не так давно в скандале со ставками на результаты матчей оказался замешан Лукас Пакета, полузащитник «Вест Хэма» и бразильской сборной.

И вот в Бразилии произошёл новый подобный случай - на сей раз в центре внимания оказался Бруно Энрике, 33-летний полузащитник «Фламенго» и настоящий идол для поклонников клуба. В его доме прошли обыски. Речь идёт о матче с «Сантосом», который состоялся ровно год тому назад.

В том матче Бруно Энрике был удалён с поля. Сейчас следователи полагают что Энрике намеренно доигрался до красной карточки, так как существовало подобное пари и такое развитие вещей принесло выгоду злоумышленникам.