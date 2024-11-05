Марсело: «Правда - она как солнце»

Бывший защитник мадридского реала Марсело со скандалом покинул бразильский «Флуминенсе», он поссорился с тренером, после чего выяснилось что, вдобавок, опытный ветеран раздавал дурные советы молодым игрокам. Однако у него самого совсем другой взгляд-то произошедший и он выразил его:

«Правда, как солнце, всегда найдёт свой путь. Я пережил отличные моменты в клубе после того, как два года тому назад присоединился к нему. Мы выиграли Кубок Либертадорес. «Флуминенсе» навсегда останется в моём сердце», - философски ответил футболист на вопросы журналистов.

Марсело выступал за бразильский клуб с 2022 года.