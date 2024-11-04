На днях Марсело покинул «Флуминенсе». До этого момента экс-звезда «Реала» поскандалил с главным тренером команды прямо перед выходом на поле.

Как сообщает бразильский Lance, Марсело имел плохие отношения практически со всеми во «Флуминенсе». Так, 36-летний футболист плохо общался с сотрудниками и имел проблемы с одноклубниками.

Кроме того, Марсело давал дурные советы игрокам «Флуминенсе». Он говорил, чтобы молодые футболисты не сильно переживали по поводу физической подготовки, ведь если они талантливы, то этого будет достаточно для хороших выступлений.

Марсело выступал за «Реал» в 2007-2022 годах.