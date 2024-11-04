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Чемпионат Бразилии. Серия А

Марсело давал дурные советы игрокам «Флуминенсе» слухи

04 Ноября 2024 • 20:34 Комментировать (1)

На днях Марсело покинул «Флуминенсе». До этого момента экс-звезда «Реала» поскандалил с главным тренером команды прямо перед выходом на поле.

Как сообщает бразильский Lance, Марсело имел плохие отношения практически со всеми во «Флуминенсе». Так, 36-летний футболист плохо общался с сотрудниками и имел проблемы с одноклубниками.

Кроме того, Марсело давал дурные советы игрокам «Флуминенсе». Он говорил, чтобы молодые футболисты не сильно переживали по поводу физической подготовки, ведь если они талантливы, то этого будет достаточно для хороших выступлений.

Марсело выступал за «Реал» в 2007-2022 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсело Флуминенсе
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
04 Ноября 2024 в 21:37
Марсело "Дурные советы"

""""Если вы по стадиону
мчитесь словно как ракета,
а навстречу вам соперник
решил в мячик поиграть...
Не сворачивайте мимо,
а прямым подкатом в ноги,
и тогда поймет соперник -
вы защитник хоть куда....""""
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