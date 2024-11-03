Неймар прервал пресс-конференцию «Сантоса»

Нападающий «Аль Хиляля» Неймар своим звонком прервал послематчевую пресс-конференцию бразильского «Сантоса», который после победы над «Вила-Новой» (3:0) стал очень близок к возвращению в элитный бразильский дивизион.

Неймар позвонил по видеосвязи в футболке «Сантоса» и поблагодарил всех причастных к скорому возвращению клуба в Серию А. «Мы вернулись туда, где всегда должны быть», - написал Неймар в соцсетях.

Отметим, что Неймар является воспитанником «Сантоса», в последнее время СМИ регулярно появляются слухи о том, что бразильский нападающий уже в скором времени вернётся в родной клуб.