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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Марсело поскандалил с тренером «Флуминенсе» и остался без выхода на поле

02 Ноября 2024 • 20:13 Комментировать

В тридцать втором туре чемпионата Бразилии «Флуминенсе» встречался с «Гремио», и за несколько минут до конца игры наставник «Флуминенсе» Марио Менесес решил выпустить на поле Марсело.

Но, пока бывший защитник «Реала» ожидал момента для выхода на поле, между ним и тренером произошла какая-то перепалка, итогом которой стал отказ Менесеса от идеи выпустить Марсело на поле. Причём показал это очень выразительным жестом - именно он и привлёк внимание журналистов.

И в итоге «Гремио» сравнял счёт с назначенного на последней минуте пенальти, а арбитр, вдобавок, удалил с поля за протесты Фелипе Мело.


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Евро-Футбол.Ру,
Марсело Флуминенсе
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